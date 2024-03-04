Научно доказано: люди чаще всего неправильно понимают кошек

Эксперты из Университета Париж X — Нантер решили подробнее узнать о том, как человек воспринимает коммуникативные сигналы кошек. В частности, визуальные и звуковые. Участвовали в эксперименте 630 человек, которых набрали при помощи соцсетей. Они должны были просмотреть подборку из 24 видео с кошками, находящимися в разных состояниях.

Всего для исследования были отобраны четыре категории поведения/выражения эмоций. Среди них хищническое поведение, приставание (чтобы добиться еды или внимания), довольство, недовольство.