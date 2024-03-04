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Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 23:15
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Научно доказано: люди чаще всего неправильно понимают кошек

Это выяснилось по итогам эксперимента
Уже не раз учёные пытались понять, как люди трактуют поведение кошек. В ходе нового исследования специалисты рассмотрели этот вопрос с учётом звукового и визуального сигналов.

Эксперты из Университета Париж X — Нантер решили подробнее узнать о том, как человек воспринимает коммуникативные сигналы кошек. В частности, визуальные и звуковые. Участвовали в эксперименте 630 человек, которых набрали при помощи соцсетей. Они должны были просмотреть подборку из 24 видео с кошками, находящимися в разных состояниях.

Всего для исследования были отобраны четыре категории поведения/выражения эмоций. Среди них хищническое поведение, приставание (чтобы добиться еды или внимания), довольство, недовольство.

Научно доказано: люди чаще всего неправильно понимают кошек
© Charlotte de Mouzon et al.

Участники исследования должны были распределить все записи по четырём категориям.

Оказалось, что лучше всего (точность — почти 92%) люди могли распознавать поведение животных по видео со звуком. Когда им доступен был только звук, количество правильных ответов составляло 72,2%, а когда только изображения — 87,3%.

В основном люди правильном угадывали довольство у кошек (более 90%), а ошибались чаще всего при интерпретации чувства неудовлетворённости (71,6%). Другими словами, в почти 30% случаев участники не смогли понять, что животному что-то не нравится.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.