Научно доказано: люди чаще всего неправильно понимают кошек

Научно доказано: люди чаще всего неправильно понимают кошекЭто выяснилось по итогам эксперимента
Эксперты из Университета Париж X — Нантер решили подробнее узнать о том, как человек воспринимает коммуникативные сигналы кошек. В частности, визуальные и звуковые. Участвовали в эксперименте 630 человек, которых набрали при помощи соцсетей. Они должны были просмотреть подборку из 24 видео с кошками, находящимися в разных состояниях.
Всего для исследования были отобраны четыре категории поведения/выражения эмоций. Среди них хищническое поведение, приставание (чтобы добиться еды или внимания), довольство, недовольство.
Участники исследования должны были распределить все записи по четырём категориям.
Оказалось, что лучше всего (точность — почти 92%) люди могли распознавать поведение животных по видео со звуком. Когда им доступен был только звук, количество правильных ответов составляло 72,2%, а когда только изображения — 87,3%.
В основном люди правильном угадывали довольство у кошек (более 90%), а ошибались чаще всего при интерпретации чувства неудовлетворённости (71,6%). Другими словами, в почти 30% случаев участники не смогли понять, что животному что-то не нравится.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.