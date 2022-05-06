Научно доказано: молочные продукты повышают риск рака

Исследователи изучили данные более 510 тысяч человек. Учёные разделили участников исследования на три группы: постоянные потребители молочных продуктов (не реже одного раза в неделю), ежемесячные потребители молочных продуктов и люди, которые никогда или редко употребляют молочные продукты. Затем за участниками наблюдали в среднем около 11 лет.

В течение периода исследования было зарегистрировано 29 277 новых случаев рака. Больше всего случаев пришлось на рак лёгких (6282 случая), рак молочной железы (2582), желудка (3577), колоректальный рак (3350) и рак печени (3191). Оказалось, что люди, которые регулярно потребляли молочные продукты, имели значительно больший риск развития рака печени и молочной железы — на 12% и 17% соответственно. Кроме того, регулярное потребление молочных продуктов было связано с повышенным риском развития лимфомы.

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