Научно доказано: ожирение может привести к слепоте

"Мы хотели узнать, почему у некоторых людей с генетической предрасположенностью развивается возрастная макулярная дегенерация (ВМД), а другие остаются в стороне", - говорит ведущий автор работы.

ВМД протекает в двух формах: в виде накопления жировых отложений в задней части глаза и соответственно гибелью нервных клеток, и в виде поражениея кровеносных сосудов, развивающихся в наиболее чувствительной части генерирующей зрение ткани, называемой макулой.

Иммунная система в глазу человека с ВМД начинает “бить по своим. В норме иммунные клетки поддерживают здоровье глаза, но контакт с патогенными микроорганизмами, такими как бактерии и вирусы, может привести к их нарушению. В то же время иммунные клетки активизируются, когда организм подвергается стрессовым воздействиям, таким как избыточный жир при ожирении.

Ученые обнаружили, что преходящее ожирение или ожирение в прошлом приводит к стойким изменениям в архитектуре ДНК иммунных клеток, делая их более восприимчивыми к производству воспалительных молекул.

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