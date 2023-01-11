Научно доказано: ожирение может привести к слепоте

Научно доказано: ожирение может привести к слепотеВы в опасности, даже если похудели
Исследование, проведенное в клинике Hôpital Maisonneuve-Rosement в Монреале, показывает, как стрессовые факторы, такие как ожирение, "перепрограммируют" клетки иммунной системы, делая их разрушительными для глаз по мере старения человека.
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"Мы хотели узнать, почему у некоторых людей с генетической предрасположенностью развивается возрастная макулярная дегенерация (ВМД), а другие остаются в стороне", - говорит ведущий автор работы.
ВМД протекает в двух формах: в виде накопления жировых отложений в задней части глаза и соответственно гибелью нервных клеток, и в виде поражениея кровеносных сосудов, развивающихся в наиболее чувствительной части генерирующей зрение ткани, называемой макулой.
Иммунная система в глазу человека с ВМД начинает “бить по своим. В норме иммунные клетки поддерживают здоровье глаза, но контакт с патогенными микроорганизмами, такими как бактерии и вирусы, может привести к их нарушению. В то же время иммунные клетки активизируются, когда организм подвергается стрессовым воздействиям, таким как избыточный жир при ожирении.
Ученые обнаружили, что преходящее ожирение или ожирение в прошлом приводит к стойким изменениям в архитектуре ДНК иммунных клеток, делая их более восприимчивыми к производству воспалительных молекул.
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