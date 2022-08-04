Научно доказано: приобретение новых навыков - путь к более высокой зарплате

Научно доказано: приобретение новых навыков - путь к более высокой зарплатеПри этом важно, когда именно вы проходите обучение
Профессор Джерома Адда совместно с Кристианом Дастманном из Университетского колледжа Лондона выяснила, что влияет на рост заработной платы немецких работников. Для этого учёные изучили информацию об успехах мужчин из Германии на рынке труда за несколько десятилетий. Оказалось, что положительно сказываются на размере зарплаты смена работы, накопление капитала, уровень способностей.
При этом в исследованиях, связанных с рынком труда, все рабочие задачи делятся на несколько типов. Рутинно-ручные (RM) и когнитивно-абстрактные (CA). Для вторых нужно больше творческих и технических навыков. В целом учёные обнаружили, что накопление навыков выполнения обоих типов задач в течение всей карьеры - это самый важный фактор роста зарплаты.
Данные навыки можно получить и во время обучения, то есть до начала работы. Известно, что люди, прошедшие обучение, по сравнению с неподготовленными сотрудниками способны накапливать больше опыта, связанного с когнитивно-абстрактными навыками. В результате они не только получают больше денег, но и реже остаются без работы и чаще получают интересные предложения о работе.
Что касается перехода с одной работы на другую, то повышение зарплаты в этом случае, как отмечают авторы исследования, происходит в первые годы карьеры. В частности, при первом переходе со старой работы на новую.