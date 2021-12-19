Научно доказано: снижение выхлопа автомобилей помогает снизить смертность

Наука и технологии
Сегодня в 17:20
1 мин.
Научно доказано: снижение выхлопа автомобилей помогает снизить смертностьВ США это уже случилось
Исследователи заявили, что тысячи жизней и сотни миллиардов долларов были спасены в США благодаря недавнему сокращению выбросов от транспортных средств.
Исследователи Гарвардского университета обнаружили, что количество смертей снизилось с 27 700 в 2008 году до 19 800 в 2017 году, а экономические выгоды от сокращения выбросов составили 270 миллиардов долларов. Учёные пришли к выводу, что, если бы автомобили продолжали загрязнять воздух на уровне 2008 года на протяжении всего периода времени, общее количество смертей в 2017 году было бы в 2,4 раза выше.
Исследователи отметили, что будет трудно добиться существенного прогресса, если мы не введём более жёсткую политику в отношении автомобилей с ДВС.
Источник: Phys.org