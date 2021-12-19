Научно доказано: снижение выхлопа автомобилей помогает снизить смертность

Исследователи Гарвардского университета обнаружили, что количество смертей снизилось с 27 700 в 2008 году до 19 800 в 2017 году, а экономические выгоды от сокращения выбросов составили 270 миллиардов долларов. Учёные пришли к выводу, что, если бы автомобили продолжали загрязнять воздух на уровне 2008 года на протяжении всего периода времени, общее количество смертей в 2017 году было бы в 2,4 раза выше.

Исследователи отметили, что будет трудно добиться существенного прогресса, если мы не введём более жёсткую политику в отношении автомобилей с ДВС.