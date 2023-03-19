Научно доказано: женщины и правда легче переносят простуду

Ген KDM6A кодирует белок UTX, который регулирует работу других генов, связанных с метаболизмом клеток. Белок UTX также влияет на функцию NK-клеток — лимфоцитов, которые уничтожают вирусы.

Исследователи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что в NK-клетках женщин белок UTX более активен, чем в NK-клетках мужчин. Это делает их иммунитет более эффективным против инфекций.

При этом у женщин есть две копии гена KDM6A — по одной на каждой Х-хромосоме. У мужчин есть только одна копия этого гена — на Y-хромосоме. Обычно одна из копий гена на Х-хромосоме у женщин отключается, но это не происходит с KDM6A.