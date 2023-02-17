Научно доказано: змеи слышат вас лучше, чем вы думаете

В эксперимент учёных использовались 19 различных видов змей. На них протестировали звуки в диапазоне от 0 до 450 Гц. Причём звуки передавались как в форме вибраций по земле, так и по воздуху. «Это означает, что мы смогли протестировать оба типа "слуха" — тактильный через брюшную чешую змей и воздушный через их внутреннее ухо», — пояснили учёные.

В случае со звуками в воздухе некоторые змеи демонстрировали реакцию избегания. Это были те виды, которым важно быть осторожными.