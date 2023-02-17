Научно доказано: змеи слышат вас лучше, чем вы думаете

16:22, 17 февраля 2023
1 мин.
Научно доказано: змеи слышат вас лучше, чем вы думаетеШептать при них не рекомендуется
Если вы вдруг решите поразглядывать змею, то не заметите у неё чего-то похожего на ухо. Поэтому можно решить, что со слухом у неё не очень. Но это неправда.
Фото: Unsplash
В эксперимент учёных использовались 19 различных видов змей. На них протестировали звуки в диапазоне от 0 до 450 Гц. Причём звуки передавались как в форме вибраций по земле, так и по воздуху. «Это означает, что мы смогли протестировать оба типа "слуха" — тактильный через брюшную чешую змей и воздушный через их внутреннее ухо», — пояснили учёные.
В случае со звуками в воздухе некоторые змеи демонстрировали реакцию избегания. Это были те виды, которым важно быть осторожными.