Научно определена идеальная мелодия для будильника

Учёные знают, что в некоторых случаях сонливость после пробуждения может быть опасной через несколько часов из-за снижения нашей эффективности при принятии важных решений. Для этого явления есть даже название — инерция сна, временное снижение работоспособности, возникающее при пробуждении.

Авторы Science Alert провели обзор исследований, касающихся мелодии будильника, и составили три основных правила для неё:

мелодия должна быть такой, чтобы ей легко было подпевать;

она имеет доминирующую частоту около 500 Гц;

она не слишком быстрая или слишком медленная (в идеале 100-120 bpm).

Кроме того, следует помнить, что будильник должен звучать громче для молодых людей (или для тех, кто спит особенно крепко).