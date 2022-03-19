Научно определена идеальная мелодия для будильника

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Научно определена идеальная мелодия для будильникаВажен и темп, и запоминаемость
Исследования показали, что определённые звуки будильника действительно могут повысить нашу внимательность и бдительность после пробуждения.
Учёные знают, что в некоторых случаях сонливость после пробуждения может быть опасной через несколько часов из-за снижения нашей эффективности при принятии важных решений. Для этого явления есть даже название — инерция сна, временное снижение работоспособности, возникающее при пробуждении.
Авторы Science Alert провели обзор исследований, касающихся мелодии будильника, и составили три основных правила для неё:
- мелодия должна быть такой, чтобы ей легко было подпевать;
- она имеет доминирующую частоту около 500 Гц;
- она не слишком быстрая или слишком медленная (в идеале 100-120 bpm).
Кроме того, следует помнить, что будильник должен звучать громче для молодых людей (или для тех, кто спит особенно крепко).