Научный журнал назвали виновником пандемии

Наука и технологии
Сегодня в 18:35
Научный журнал назвали виновником пандемииОн опубликовал важные статьи недостаточно быстро
Глава благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил издателей авторитетного научного журнала The Lancet в том, что они вовремя не выпустили исследование об опасности коронавируса. Из-за этого, как утверждается, инфекция распространилась очень быстро.
Фаррар говорит, что редакторы The Lancet располагали эксклюзивными исследования о коронавирусе ещё до объявления пандемии. Однако они опубликовали материалы слишком поздно. Фаррар считает, что причиной тому стало влияние властей Китая, которые хотели скрыть проблему.
По словам главы Wellcome Trust, с ним зимой 2020 года связывался голландский исследователь, который написал работу о важном аспекте вируса. Учёные просил The Lancet опубликовать статью как можно быстрее, так как она показывала научные доказательства тому, что коронавирус распространяется между людьми.
Фаррар считает, что скорость в таких ситуациях важнее всего остального. Однако у The Lancet есть система рецензирования статей и именно она задерживает публикацию.