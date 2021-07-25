Научный журнал назвали виновником пандемии

Фаррар говорит, что редакторы The Lancet располагали эксклюзивными исследования о коронавирусе ещё до объявления пандемии. Однако они опубликовали материалы слишком поздно. Фаррар считает, что причиной тому стало влияние властей Китая, которые хотели скрыть проблему.

По словам главы Wellcome Trust, с ним зимой 2020 года связывался голландский исследователь, который написал работу о важном аспекте вируса. Учёные просил The Lancet опубликовать статью как можно быстрее, так как она показывала научные доказательства тому, что коронавирус распространяется между людьми.

Фаррар считает, что скорость в таких ситуациях важнее всего остального. Однако у The Lancet есть система рецензирования статей и именно она задерживает публикацию.