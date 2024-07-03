Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2024, 13:07
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Наука нашли способы отучения кошек от царапания мебели

Прислушайтесь
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, предлагает новые идеи и "научно обоснованные стратегии" по отучиванию кошек от царапания мебели. Группа ветеринаров под руководством Ясемин Салгирли Демирбас из Университета Анкары провела анализ 1211 кошек с целью выявления факторов, влияющих на их привычку.
Наука нашли способы отучения кошек от царапания мебели
© Ferra

Исследование показало, что стресс, особенно вызванный присутствием маленьких детей, является значительной причиной чрезмерного царапанья - Их непредсказуемые движения и громкие звуки могут вызывать у кошек стресс, что заставляет их чаще царапать мебель в качестве механизма преодоления стресса. Кроме того, как слишком много, так и слишком мало времени проведенного с ними может негативно сказаться на поведении кошки. Игры, имитирующие охоту, могут помочь справиться с этой проблемой.

Чтобы уменьшить частоту такого нежелательного поведения, авторы исследования советуют обеспечить кошку соответствующими когтеточками, игрушками и такими средствами, как возвышенные места для наблюдения.

Эти меры помогут "перенаправить" поведение, связанное с царапаньем. Наказывать кошку не рекомендуется, так как это может усилить стресс.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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