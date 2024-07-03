Наука нашли способы отучения кошек от царапания мебели

Исследование показало, что стресс, особенно вызванный присутствием маленьких детей, является значительной причиной чрезмерного царапанья - Их непредсказуемые движения и громкие звуки могут вызывать у кошек стресс, что заставляет их чаще царапать мебель в качестве механизма преодоления стресса. Кроме того, как слишком много, так и слишком мало времени проведенного с ними может негативно сказаться на поведении кошки. Игры, имитирующие охоту, могут помочь справиться с этой проблемой.

Чтобы уменьшить частоту такого нежелательного поведения, авторы исследования советуют обеспечить кошку соответствующими когтеточками, игрушками и такими средствами, как возвышенные места для наблюдения.

Эти меры помогут "перенаправить" поведение, связанное с царапаньем. Наказывать кошку не рекомендуется, так как это может усилить стресс.