Наука не стоит на месте: представлен новый тип квантового компьютера

Группу возглавляет Томас Монц с кафедры экспериментальной физики Инсбрукского университета.

Хранение информации в нулях и единицах - не самый эффективный способ проведения вычислений, но самый простой. Однако в квантовом мире ситуация совершенно иная. Например, в Инсбрукском квантовом компьютере информация хранится в индивидуально захваченных атомах кальция. Каждый из этих атомов, естественно, имеет восемь различных состояний, из которых обычно только два используются для хранения информации. Действительно, почти все существующие квантовые компьютеры имеют доступ к большему количеству квантовых состояний, чем они фактически используют для вычислений.

Теперь физики из Инсбрука разработали квантовый компьютер, который может использовать весь потенциал этих атомов, вычисляя с помощью кубитов. "Квантовые системы, естественно, имеют более двух состояний, и мы показали, что можем управлять ими одинаково хорошо", - говорит Томас Монц.