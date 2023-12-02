Наушники AirPods перестали работать? Попробуйте эти варианты решения проблемы

Наушники AirPods перестали работать? Попробуйте эти варианты решения проблемыВ крайнем случае можете понести их в сервисный центр
У вас проблемы с AirPods? Не бойтесь, 9to5Mac поделились пятью простыми решениями, которые помогут вернуть эти наушники в строй. Мы же, в свою очередь, решили поделиться ими с вами.
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Проверьте батарею: поместите AirPods обратно в зарядный кейс, откройте его рядом с iPhone и проверьте состояние аккумулятора как чехла, так и AirPods. Если они не заряжаются, убедитесь, что в чехле нет грязи - контакты должны соприкасаться.
Bluetooth-волны: может у вас нет связи? Убедитесь, что Bluetooth на вашем iPhone работает. Зайдите в Настройки iPhone > Bluetooth и убедитесь, что тумблер горит зеленым.
Очистите решетки: низкий уровень звука или странные шумы? Возможно, это просто грязь. Вытирайте их, обрабатывайте, держите в чистоте.
Если AirPods или чехол не заряжаются, попробуйте использовать другой кабель или перейти на беспроводное соединение.
Все еще не работает? Перезагрузите AirPods. Здесь есть краткое руководство, как это сделать.
Если ничего не получается, обратитесь к мастерам из сервисных центров.