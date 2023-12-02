Наушники AirPods перестали работать? Попробуйте эти варианты решения проблемы

Проверьте батарею: поместите AirPods обратно в зарядный кейс, откройте его рядом с iPhone и проверьте состояние аккумулятора как чехла, так и AirPods. Если они не заряжаются, убедитесь, что в чехле нет грязи - контакты должны соприкасаться.

Bluetooth-волны: может у вас нет связи? Убедитесь, что Bluetooth на вашем iPhone работает. Зайдите в Настройки iPhone > Bluetooth и убедитесь, что тумблер горит зеленым.

Очистите решетки: низкий уровень звука или странные шумы? Возможно, это просто грязь. Вытирайте их, обрабатывайте, держите в чистоте.

Если AirPods или чехол не заряжаются, попробуйте использовать другой кабель или перейти на беспроводное соединение.