Наука и технологии
13:38, 02 декабря 2023
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Наушники AirPods перестали работать? Попробуйте эти варианты решения проблемы

В крайнем случае можете понести их в сервисный центр

У вас проблемы с AirPods? Не бойтесь, 9to5Mac поделились пятью простыми решениями, которые помогут вернуть эти наушники в строй. Мы же, в свою очередь, решили поделиться ими с вами.

Наушники AirPods перестали работать? Попробуйте эти варианты решения проблемы

© Ferra.ru / Kandinsky 3

  • Проверьте батарею: поместите AirPods обратно в зарядный кейс, откройте его рядом с iPhone и проверьте состояние аккумулятора как чехла, так и AirPods. Если они не заряжаются, убедитесь, что в чехле нет грязи - контакты должны соприкасаться.

  • Bluetooth-волны: может у вас нет связи? Убедитесь, что Bluetooth на вашем iPhone работает. Зайдите в Настройки iPhone > Bluetooth и убедитесь, что тумблер горит зеленым.

  • Очистите решетки: низкий уровень звука или странные шумы? Возможно, это просто грязь. Вытирайте их, обрабатывайте, держите в чистоте.

  • Если AirPods или чехол не заряжаются, попробуйте использовать другой кабель или перейти на беспроводное соединение.

  • Все еще не работает? Перезагрузите AirPods. Здесь есть краткое руководство, как это сделать.

Если ничего не получается, обратитесь к мастерам из сервисных центров.

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