Наушники Bose QuietComfort с улучшенным шумодавом показали на рендерах

Утечка перед запуском

Bose в скором времени выпустит новое поколение своих полноразмерных наушников QuietComfort. Так, в Сеть попали изображения и подробности о модели Bose QuietComfort (2nd Gen). Она должна прийти на смену версии 2023 года.