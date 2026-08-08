Наушники Bose QuietComfort с улучшенным шумодавом показали на рендерах

Опубликовано 08 августа 2026, 08:371 мин.
Наушники Bose QuietComfort с улучшенным шумодавом показали на рендерахУтечка перед запуском
Bose в скором времени выпустит новое поколение своих полноразмерных наушников QuietComfort. Так, в Сеть попали изображения и подробности о модели Bose QuietComfort (2nd Gen). Она должна прийти на смену версии 2023 года.
© OnLeaks / HoteuDeals
На опубликованных рендерах показаны шесть вариантов цвета: чёрный, DewDrop Mint, Eucalyptus Green, Hazelnut Taupe, Rosewood Mauve и White Smoke. Дизайн получил небольшие изменения. Чаши стали более овальными, внешняя часть выглядит более плоской, а оголовье стало шире и получило мягкую отделку из искусственной кожи.
Внутри каждой чаши, по данным СМИ, будут установлены три микрофона для улучшения работы активного шумоподавления. При этом Bose, вероятно, сохранит кнопки для управления вместо сенсорных элементов. Наушники смогут складываться.
Цена, согласно утечкам, составит около $359.