Наушники для военных США определяют траекторию полёта пули

Американцы пользуются TCAPS с 2014 года. Устройство представляет собой наушники-вкладыши с плотными амбушюрами (мягкими накладками) и встроенными микрофонами. Наушники подключаются к внешнему блоку для управления. Плотные амбушюры снижают воздействие громких звуков, а электроника внешнего блока отслеживает окружающие шумы, чтобы в случае необходимости переключить наушники в режим активного шумоподавления или наоборот усилить шумы.

Основная проблема TCAPS — они заглушают также звуки выстрелов. Из-за этого солдат может просто не успеть отреагировать и подвергнуться опасности. Новое программное обеспечение решает эту проблему. Оно фиксирует задержку между звуковыми волнами, исходящими при выстреле, а также определяет разницу во времени регистрации обеих волн левым и правым наушником. Это позволяет алгоритму рассчитать направление выстрела и место, откуда он был сделан. Эти данные выводятся на экран смартфона военного. Вычисления занимают полсекунды.

Сейчас технология проходит полевые испытания. В массовое производство она поступит в 2021 году.