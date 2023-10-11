Наушники Google научились останавливать музыку, если вы начали общаться

Это позволяет упростить работу пользователя, автоматизировав управление звуком. Включить или отключить функцию Conversation Detection можно в настройках.

Другая функция, «Hearing Wellness», предоставляет информацию об уровне децибел в реальном времени при прослушивании аудио и отслеживает громкость звука с течением времени, предупреждая о превышении рекомендуемых пределов.

Некоторые функции, такие как поддержка Bluetooth Super Wideband, Clear Calling для улучшения качества голосовых вызовов и уменьшение задержки в играх, являются эксклюзивными для Pixel 8 и 8 Pro.