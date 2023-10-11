Наушники Google научились останавливать музыку, если вы начали общаться

Наушники Google научились останавливать музыку, если вы начали общатьсяА также заботиться о вашем слухе
Наушники Pixel Buds Pro от Google получили значительное обновление - вышла версия 5.9 с новыми функциями. Среди них стоит отметить функцию Conversation Detection, которая с помощью искусственного интеллекта приостанавливает воспроизведение звука, когда обнаруживает, что вы разговариваете, и возобновляет его, когда вы и ваши собеседники останавливаются.
Это позволяет упростить работу пользователя, автоматизировав управление звуком. Включить или отключить функцию Conversation Detection можно в настройках.
Другая функция, «Hearing Wellness», предоставляет информацию об уровне децибел в реальном времени при прослушивании аудио и отслеживает громкость звука с течением времени, предупреждая о превышении рекомендуемых пределов.
Некоторые функции, такие как поддержка Bluetooth Super Wideband, Clear Calling для улучшения качества голосовых вызовов и уменьшение задержки в играх, являются эксклюзивными для Pixel 8 и 8 Pro.