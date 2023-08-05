Наушники Google Pixel Buds Pro спустя год оказались окружены конкурентами

Pixel Buds Pro могут похвастаться улучшенным качеством звука, временем автономной работы и неплохим активным шумоподавлением (ANC). Добавление эквалайзера в более позднем обновлении позволило настраивать звуковой профиль, хотя некоторым хотелось бы более точных настроек.

Одна из основных функций - пространственное аудио с отслеживанием положения головы - показалась многообещающей, но была ограничена совместимостью с устройствами и поддержкой приложений. Google постоянно обновляет Pixel Buds Pro, скоро стоит ждать такие функции, как «Clear Calling» и поддержка новой сети Find My Device.

Однако по мере усиления конкуренции Pixel Buds Pro сталкиваются с серьезными проблемами. Такие конкуренты, как Apple AirPods Pro 2 и Nothing Ear (2), где первые обладают более лучшими характеристиками, но стоят дороже, а вторые стоят дешевле, но по характеристикам чутка уступают наушникам Google.

Хотя Pixel Buds Pro остаются надежным выбором для повседневного ношения, те, кто ищет первоклассное шумоподавление или качество звука, могут найти лучшие варианты в другом месте, правда, придется заплатить чуть больше.