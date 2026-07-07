Наушники-клипсы Samsung назвали Galaxy Buds On

Опубликовано 07 июля 2026, 15:551 мин.
Наушники-клипсы Samsung назвали Galaxy Buds OnВыйдет скоро. Надеемся
В Сети не так давно стали обсуждать новое устройство Samsung. Его называли Galaxy Buds Able, но свежие инсайды уверяют, мол, официальное имя этих наушников будет Galaxy Buds On.
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В апреле в коде приложения Samsung были найдены упоминания модели SM-U600. Позже индийский регулятор подтвердил существование устройства, а также раскрыл номер аккумулятора для него, EB-BU600AAY. Позже, благодаря слитому изображению стало понятно, что наушники будут крепиться на ухо с помощью клипсы.
Теперь нсайдер Evowizz утверждает, что в продажу модель выйдет как Galaxy Buds On.
Пока компания Samsung не даёт даже намеков. Неясна и дата релиза.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный