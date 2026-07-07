Наушники-клипсы Samsung назвали Galaxy Buds On

В апреле в коде приложения Samsung были найдены упоминания модели SM-U600. Позже индийский регулятор подтвердил существование устройства, а также раскрыл номер аккумулятора для него, EB-BU600AAY. Позже, благодаря слитому изображению стало понятно, что наушники будут крепиться на ухо с помощью клипсы.

Теперь нсайдер Evowizz утверждает, что в продажу модель выйдет как Galaxy Buds On.

Пока компания Samsung не даёт даже намеков. Неясна и дата релиза.