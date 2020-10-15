Наушники научили распознавать выражение лица человека по щекам

Кратко о разработке рассказывает «N+1». В целом, алгоритмы давно уже могут создавать такие модели при помощи смартфона. Только в случае с этим устройством, его пришлось постоянно держать перед лицом. Инженеры из Корнеллского университета нашли способ передать функцию захвата кадров наушникам.

Они создали два прототипа: один в виде накладных наушников, а второй — в виде наушников-вкладышей. Оба имеют камеры. Эти прототипы отправляют данные сначала на одноплатный Raspberry Pi, а потом они поступают на мощный компьютер для обработки.

Сообщается, что алгоритм может создавать точные карты лица лишь по двум боковым фотографиям. Инженеры смогли с помощью разработки отправить стикеры с определёнными эмоциями, которые считали наушники.