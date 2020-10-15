Наука и технологии
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Наушники научили распознавать выражение лица человека по щекам
В наушники встроены камеры
Американские инженеры создали наушники, способные распознавать выражение лица человека по щекам. Они оснащены камерой, которая снимает боковую часть лица. Алгоритм машинного обучения затем делает по этим кадрам модель.
Кратко о разработке рассказывает «N+1». В целом, алгоритмы давно уже могут создавать такие модели при помощи смартфона. Только в случае с этим устройством, его пришлось постоянно держать перед лицом. Инженеры из Корнеллского университета нашли способ передать функцию захвата кадров наушникам.
Они создали два прототипа: один в виде накладных наушников, а второй — в виде наушников-вкладышей. Оба имеют камеры. Эти прототипы отправляют данные сначала на одноплатный Raspberry Pi, а потом они поступают на мощный компьютер для обработки.
Сообщается, что алгоритм может создавать точные карты лица лишь по двум боковым фотографиям. Инженеры смогли с помощью разработки отправить стикеры с определёнными эмоциями, которые считали наушники.