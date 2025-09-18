Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2025, 18:33
Наушники Nothing Ear (3), похоже, получат функцию…. с раций

Super Mic
Nothing продолжает подогревать интерес к своим новым наушникам Ear (3). На прошлой неделе бренд опубликовал изображение с кнопкой Talk на кейсе, но не объяснил её назначение. Теперь в соцсетях появился новый тизер с подписью: «Ear (3) with Super Mic. Now they can hear you» («Теперь вас услышат»).
© Nothing

На фото видно, что палец модели лежит прямо на кнопке Talk. Сам «Super Mic» расположен сбоку кейса, и рассмотреть его можно в предыдущих публикациях компании. Намёки СМИ интерпретировали так, что кнопка будет работать в режиме push-to-talk — то есть как у классической рации. Нажал и говоришь, отпустил — слушаешь собеседника.

© Nothing

Пока неизвестно, какие приложения будут поддерживать эту функцию, но полные подробности станут известны уже в четверг с официальной презентацией.

