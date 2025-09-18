Наушники Nothing Ear (3), похоже, получат функцию…. с раций

На фото видно, что палец модели лежит прямо на кнопке Talk. Сам «Super Mic» расположен сбоку кейса, и рассмотреть его можно в предыдущих публикациях компании. Намёки СМИ интерпретировали так, что кнопка будет работать в режиме push-to-talk — то есть как у классической рации. Нажал и говоришь, отпустил — слушаешь собеседника.