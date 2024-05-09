Наушники Sonos Ace обзавелись качеством Dolby Atmos, но придется «раскошелиться»

Ожидается, что Ace будет стоить около 450 долларов и составит конкуренцию Sony и Bose. Sonos смогут похвастаться лучшими в отрасли режимами активного шумоподавления и прозрачности, а также поддержкой воспроизведения аудио без потерь по Bluetooth, пишет The Verge.

Любителям пространственного звука Ace предлагает динамическое отслеживание головы и совместимость с Dolby Atmos-контентом. Наушники также оснащены вдохновленными Apple магнитными амбушюрами для легкой замены и легкой конструкцией для длительного комфорта. Время работы от аккумулятора составляет 30 часов.

Интересно, что уровень интеграции с существующей экосистемой Sonos остается неясным. В то время как прослушивание аудио с телевизора подтверждено, такие функции, как потоковая передача по Wi-Fi или возможность прослушивания аудио с нескольких устройств, пока не описаны.

Проводное подключение доступно через 3,5-мм разъем и кабель USB-C.

Официальный анонс, вероятно, не за горами, а потенциальный запуск состоится где-то в июне.