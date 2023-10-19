Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для защиты Крыма

Использование дрессированных дельфинов не является чем-то новым. Так, они давно считаются грозным средством защиты от военных водолазов, поскольку их практически невозможно переплыть человеку, а их природные сонарные способности дают им неоспоримое преимущество в подводном наблюдении.

По данным газеты, эти существа теперь размещены на базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Это, мол, стало ответом на активизацию действий украинских спецподразделений в этом районе, включая рейды на прибрежные военные объекты и морские газовые платформы.