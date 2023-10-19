Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для защиты Крыма

Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для защиты КрымаПолучше боевых комаров
В удивительном случае, прямо как в шпионском романе, российские военные задействовали дрессированных дельфинов для усиления обороны военно-морских баз в Крыму, по крайней мере так пишет газета британского Королевского флота Naval News.
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Использование дрессированных дельфинов не является чем-то новым. Так, они давно считаются грозным средством защиты от военных водолазов, поскольку их практически невозможно переплыть человеку, а их природные сонарные способности дают им неоспоримое преимущество в подводном наблюдении.
По данным газеты, эти существа теперь размещены на базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Это, мол, стало ответом на активизацию действий украинских спецподразделений в этом районе, включая рейды на прибрежные военные объекты и морские газовые платформы.