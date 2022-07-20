Навигатор, переводчик, искусственный интеллект: начато тестирование умных очков Google

Навигатор, переводчик, искусственный интеллект: начато тестирование умных очков GoogleGoogle Glass 3.0?
Как сообщает компания, дополненная реальность (AR) открывает новые способы взаимодействия с окружающим миром. Так, она может помочь быстро и легко получить доступ к необходимой информации - например, понять другой язык или узнать, как лучше добраться из пункта А в пункт Б.
Компания заявила, что уже со следующего месяца начнет тестирование своих AR-очков в повседневной жизни, а не только в лабораториях.
Мы начнем мелкомасштабное тестирование в общественных местах AR-очков, которые будут носить несколько десятков сотрудников Google и избранные доверенные тестеры. Эти прототипы будут оснащены встроенными в линзы дисплеями, микрофонами и камерами, но их возможности будут строго ограничены. Например, наши прототипы AR не поддерживают фото- и видеосъемку, хотя данные об изображениях будут использоваться для обеспечения таких возможностей, как перевод меню перед вами или указание маршрута до ближайшей кофейни.
Также среди функционала заявлена система распознавания предметов с помощью искусственного интеллекта, по принципу работы похожую на Google Lens.