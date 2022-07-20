Навигатор, переводчик, искусственный интеллект: начато тестирование умных очков Google

Как сообщает компания, дополненная реальность (AR) открывает новые способы взаимодействия с окружающим миром. Так, она может помочь быстро и легко получить доступ к необходимой информации - например, понять другой язык или узнать, как лучше добраться из пункта А в пункт Б.

Компания заявила, что уже со следующего месяца начнет тестирование своих AR-очков в повседневной жизни, а не только в лабораториях.