Navitel выпустила новые карты России, Беларуси и Казахстана

Карта России с актуальной информацией на момент окончания второго квартала 2019 года содержит 169 957 городов и других населённых пунктов. Протяжённость дорожного графа в ней составила почти 4 миллиона километров. На карте отмечены 10 135 724 уникальных адреса.

В частности на карту Москвы и Московской области нанесли новый участок автодороги Солнцево-Бутово-Видное и автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (с 97-го по 149-й километр). Карты населённых пунктов добавлены в Орловской, Липецкой и Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан.

Актуализированы названия улиц в Амурской области, Республике Хакасия, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), а также сетка дорог в Мурманской области, республике Карелия, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях.

Детальную статистику по картам всех стран можно посмотреть на сайте Navitel в разделе картографического покрытия. Обновлённые карты работают только с версией Навител Навигатор 9.10.1996 и выше.