Назад в будущее: астрономы обнаружили столкновение двух черных дыр, но для нас этого пока не произошло

Само столкновение произошло много веков назад - две черные дыры находятся на расстоянии около 9 млрд световых лет от Земли. Ученые смогут задокументировать его только через 10 000 лет. Но даже сейчас существуют незаметные гравитационные волны, возникшие до столкновения, которые доходят до нас прямо сейчас.

Эти волны от активности черных дыр будут усиливаться, но не повлияют на Землю. Однако они могут помочь углубить наше понимание того, как развивалась наша Вселенная.

“Такие сверхмассивные черные дыры являются самыми мощными и энергичными объектами во Вселенной, и они оказывают огромное влияние на эволюцию галактик и звезд”, - сказал Тони Ридхед, профессор астрономии из Калифорнийского технологического института.