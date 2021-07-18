Назначены сроки госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты

Ракету сначала будут запускать с надводного носителя, а именно с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота. С него «Циркон» запустят в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся лётно-конструкторские испытания ракеты с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Первый пуск «Циркона» подлодка сделает из надводного положения. Ракета должна будет поразить надводные цели. Всего во время госиспытаний «Циркона» запустят с «Адмирала Горшкова» четыре раза.

Ранее ракету уже проверяли на фрегате «Адмирал Горшков». В 2020 году эти испытания прошли успешно. Недавно стало известно, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».