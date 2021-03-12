Назван американский «убийца» российского комплекса С-400

Перевод материала предоставила «Лента.ру». Эксперты рассказали, что новый B-21 Raider сможет проникать вглубь территории противника и при этом оставаться незамеченным для радаров. Также специалисты отметили, что новый самолёт внешне напоминает уменьшенный B-2 Spirit.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) США намерены получить не менее 100 самолётов B-21 Raider. Их общая стоимость составит $80 млрд. Новые самолёты должны будут заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Недавно США случайно раскрыли характеристики стратегического бомбардировщика. Стало известно, что фюзеляж B-21 в длину составит примерно 15 метров, а размах его крыла достигнет 42 метров.