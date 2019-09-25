Назван день недели для самой выгодной покупки авиабилетов онлайн

Результатами Aviasales поделился с журналистами Lenta.ru. Представители сервиса рассказали, что изучили бронирования авиабилетов в экономклассе с начала 2019 года. Выяснилось, что дешевле всего покупать билеты во вторник. В этот день они в среднем стоят на 3% меньше. Средняя же стоимость авиабилетов во вторник составила 10 420 рублей (видимо, рассматривали все направления).

Самым невыгодным днём для покупки билетов оказалась суббота — средняя стоимость оказалась на 6% выше, чем во вторник (11 047 рублей).

Aviasales даже назвала направления, которые во вторник обходятся дешевле. Это российские города, Армения, Бельгия, Австрия, Германия, Италия, Турция, Греция и Кипр.