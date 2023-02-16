Назван главный конкурент российского истребителя Су-75 Checkmate

Дрозденко рассказал, что такой опыт есть у США в отношении истребителя F-35, который и является главным конкурентом Су-75. Конкуренция заключается в некотором сходстве: оба самолёта буквально напичканы электроникой.

Это позволяет Checkmate вести сетецентрическую войну: его электроника связана с современными системами вооружений.