Назван главный конкурент российского истребителя Су-75 Checkmate

Назван главный конкурент российского истребителя Су-75 CheckmateЭто американский F-35
Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева о предложении России странам Ближнего Востока участвовать в производстве перспективного стелс-истребителя Су-75 Checkmate.
Фото: Goodfon.com
Дрозденко рассказал, что такой опыт есть у США в отношении истребителя F-35, который и является главным конкурентом Су-75. Конкуренция заключается в некотором сходстве: оба самолёта буквально напичканы электроникой.
Это позволяет Checkmate вести сетецентрическую войну: его электроника связана с современными системами вооружений.
Конкурентом Checkmate будет F-35. Надо понимать, что Checkmate — это истребитель пятого поколения. Для пятого поколения основное — это не условная «невидимость» и отнюдь не возможность полёта на сверхзвуке на крейсерской скорости. Основное — это его электронная начинка, то есть его интеграция с современными системами вооружений, возможность ведения сетецентрической войны. Вот что наиболее важно и что является основным «коньком» F-35. Ведь этот самолёт летает так себе, но он настолько напичкан электроникой, что является самолётом будущего. Точно в такой же степени напичкан электроникой и наш Су-75.