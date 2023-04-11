Назван главный недостаток продления человеческой жизни

Среди возможных проблем — скука, перенаселение и социальная стагнация. Если люди будут жить очень долго, они могут потерять интерес к жизни, испытывать дефицит ресурсов и тормозить прогресс.

Чтобы избежать перенаселения, нам нужно будет снизить рождаемость, что резко замедлит смену поколений. А это может увеличить нашу уязвимость к угрозам исчезновения, угрожать личному благополучию и препятствовать нравственному развитию.

Авторы статьи считают, что удлинение жизни может быть оправдано, если оно сопровождается улучшением качества жизни и развитием общества. Они призывают к более ответственному и осознанному подходу к этой теме.