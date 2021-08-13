Назван главный претендент на столкновение с Землёй

Он был обнаружен в 1999 году. Астероид уже несколько раз сближался с Землёй, поэтому учёным удалось его изучить. Как оказалось, Бенну активен, а ещё на нём даже нашли органические вещества.

Учёные сообщили, что вероятность столкновения астероида с Землей до 2300 года оценивается в один шанс из 1750. Наибольшая вероятность относится к сентябрю 2182 году — один шанс из 2700.

Ранее самым опасным объектом считался астероид (29075) 1950 DA. Теперь же главный претендент на столкновение с планетой — Бенну. В следующий раз он сблизится с Землёй в 2037 году. Это позволит учёным уточнить его орбиту.