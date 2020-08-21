Назван глобальный вред от санкций США против Huawei

Аналитики напомнили, что Huawei приносит значительную часть доходов ряду компаний, в том числе производителю радиочастотных микросхем Richwave и поставщикам дактилоскопических датчиков Goodix и Silead. Больше всех из них может пострадать компания Goodix. Также несладко придётся поставщику TDDI (Touch and Display Driver Integration) FocalTech. Ему придётся в будущем наращивать заказы от других китайских клиентов. В TrendForce также спрогнозировали снижение выручки на 1,5% для отрасли датчиков CMOS. Также потеряет в доходах производитель полупроводников TSMC, который уже завершает отгрузки чипов Huawei из-за санкций США.

Что касается смартфонов, то аналитики ожидают, что большую часть рыночной доли Huawei захватят Xiaomi, OPPO и Vivo. В отрасли дисплеев Huawei является вторым по величине покупателем панелей LTPS среди производителей смартфонов. Проблемы китайской компании окажут давление на поставщиков LTPS-панелей.

И ещё одна отрасль, которую можно назвать одной из важнейших для Huawei, — это 5G. Из-за запрета поставок чипов от TSMC компания Huawei будет испытывать проблемы с созданием базовых станций 5G. А это вызовет задержки в развёртывании сетей китайскими операторами связи.