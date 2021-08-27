Наука и технологии
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Назван год массового распространения роботов-курьеров на улицах городов

Для этого нужно кое-что ввести
Аналитики рассказали, зачем использовать роботов-курьеров в городе, и когда это станет повсеместной практикой.
Назван год массового распространения роботов-курьеров на улицах городов

Эксперты компании KONE объяснили, что использование роботов-курьеров повысит уровень обслуживания и способствует формированию городской безбарьерной среды. В России такие аппараты применяет Яндекс.

По словам аналитиков, доставка роботами-курьерами может обойтись в 15 раз дешевле, чем обычная. Однако пока маршрут таких устройств ограничен: они не могут доставить заказ человеку прямо в квартиру. Чтобы это стало возможным нужны безбарьерная среда в многоэтажных зданиях и включение в логистическую цепочку умного лифта.

Тогда робот сможет дистанционно открывает дверь подъезда, въезжать внутрь, вызывать лифт.

Уже совсем скоро строительные компании будут учитывать данный способ доставки при проектировании зданий. К 2027 году объём этого рынка достигнет $38,3 млрд, что приведёт не только к повышению качества жизни населения, но и к созданию эффективной безбарьерной среды

Кеннет Линдгрен
генеральный директор «KONE Россия»

Аналитики считают, что в будущем роботы-курьеры станут только популярнее.