Назван год массового распространения роботов-курьеров на улицах городов

Эксперты компании KONE объяснили, что использование роботов-курьеров повысит уровень обслуживания и способствует формированию городской безбарьерной среды. В России такие аппараты применяет Яндекс.

По словам аналитиков, доставка роботами-курьерами может обойтись в 15 раз дешевле, чем обычная. Однако пока маршрут таких устройств ограничен: они не могут доставить заказ человеку прямо в квартиру. Чтобы это стало возможным нужны безбарьерная среда в многоэтажных зданиях и включение в логистическую цепочку умного лифта.

Тогда робот сможет дистанционно открывает дверь подъезда, въезжать внутрь, вызывать лифт.