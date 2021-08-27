Назван год массового распространения роботов-курьеров на улицах городов

Назван год массового распространения роботов-курьеров на улицах городовДля этого нужно кое-что ввести
Эксперты компании KONE объяснили, что использование роботов-курьеров повысит уровень обслуживания и способствует формированию городской безбарьерной среды. В России такие аппараты применяет Яндекс.
По словам аналитиков, доставка роботами-курьерами может обойтись в 15 раз дешевле, чем обычная. Однако пока маршрут таких устройств ограничен: они не могут доставить заказ человеку прямо в квартиру. Чтобы это стало возможным нужны безбарьерная среда в многоэтажных зданиях и включение в логистическую цепочку умного лифта.
Тогда робот сможет дистанционно открывает дверь подъезда, въезжать внутрь, вызывать лифт.
Уже совсем скоро строительные компании будут учитывать данный способ доставки при проектировании зданий. К 2027 году объём этого рынка достигнет $38,3 млрд, что приведёт не только к повышению качества жизни населения, но и к созданию эффективной безбарьерной среды
Аналитики считают, что в будущем роботы-курьеры станут только популярнее.