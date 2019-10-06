Назван город России, в котором снимают больше всего наличных в банкоматах

Жители Москвы и Московской области снимают за один подход в среднем 14,7 тысячи рублей. На втором месте — Чукотка с суммой в 14,5 тысячи рублей. На третьем — Сахалинская область (12,2 тысячи). Самые маленькие суммы наличных в банкоматах снимают жители Тывы — 4,9 тысячи рублей.

Рейтинг журналисты составляли, основываясь на данных центробанка. В целом, в нём прослеживается явная связь между общим уровнем благосостояния региона и размером обналичиваемых сумм. Кроме того, в «богатых» городах высока доля и безналичных операций по картам.