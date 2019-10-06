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Назван город России, в котором снимают больше всего наличных в банкоматах
Ответ можно угадать
«Известия» составили рейтинг городов России по сумме наличных, которые жители снимают в банкоматах. На первом месте, ожидаемо, оказалась столица.
Жители Москвы и Московской области снимают за один подход в среднем 14,7 тысячи рублей. На втором месте — Чукотка с суммой в 14,5 тысячи рублей. На третьем — Сахалинская область (12,2 тысячи). Самые маленькие суммы наличных в банкоматах снимают жители Тывы — 4,9 тысячи рублей.
Рейтинг журналисты составляли, основываясь на данных центробанка. В целом, в нём прослеживается явная связь между общим уровнем благосостояния региона и размером обналичиваемых сумм. Кроме того, в «богатых» городах высока доля и безналичных операций по картам.
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