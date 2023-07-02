Назван идеальный метод борьбы с диабетом

Как отмечают исследователи, одним из ключевых факторов перехода преддиабета в диабет второго типа является повышение резистентности (устойчивости) к инсулину. Физические упражнения для профилактики диабета эффективнее, чем только диета. Но эффект ещё более усиливается при сочетании физической активности и диеты.

Учёные провели исследование при участии 16 добровольцев с диагностированным преддиабетом, каждый их которых страдал ожирением. Индекс массы тела участников варьировался от 30% (порог ожирения) до 49%. Восемь человек придерживались только диеты и потеряли 10% от массы тела. Остальные участники, соблюдая диету, занимались спортом несколько раз в неделю и потеряли тоже 10% от массы тела.

То есть результаты формально одинаковые. Но анализ изменений в обмене веществ в мышцах и жировой ткани участников из второй группы, до и после потери веса, показал, что сочетание упражнений с похудением является более эффективным.

«Резистентность к инсулину является основным фактором, который вызывает диабет второго типа, болезни печени и аномальные липиды в крови у людей с ожирением», — прокомментировал работу коллег старший исследователь, директор Центра питания при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе доктор Самуэль Кляйн. Он отметил, что именно ожирение делает организм невосприимчивым к инсулину, в результате чего повышается концентрация сахара в крови.

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