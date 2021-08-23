Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы России

Для того чтобы сигнал подавался во все точки, будут использоваться специальные промежуточные узлы. Такой узел сможет транслировать сигнал ещё на 100-150 км до следующего узла.

Производить такие устройства начнут, как отмечает автор, не ранее следующего года. Планируется, что выпускать их будут в филиале НИИР в Самаре. А вот массовое производство станций начнётся только в 2023 году.

Помимо тропосферных станций, на Крайнем Севере появится новая интернет-магистраль протяжённостью почти 13 тысяч километров. Мурманский завод уже начал производство оптоволоконного кабеля для магистрали "Мурманск-Владивосток" (проект "Полярный экспресс"). Все необходимые работы планируется выполнить до 2026 года.