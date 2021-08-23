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Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы России

Например, на Крайний Север
Пользователь habr.com рассказал о новом проекте тропосферных станций.
Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы России

По словам автора материала, сейчас заменой спутниковой связи - разработкой технологии тропосферных станций - занимаются сотрудники Научно-исследовательского института радио (НИИР). Подобная технология поможет увеличить скорость передачи данных и позволит передавать сигнал в самые дальние районы.

Сама идея разработки возникла несколько лет назад, а вот к её реализации приступили учёные только в 2021 году. Станция должна располагаться на поверхности Земли, её главный элемент представляет собой параболическую антенну. Также конструкция содержит специальное устройство, управляющее антенной, усилительный модуль и модем. Одна такая конструкция может передавать сигнал на расстояние до 170 км.

Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы России

Для того чтобы сигнал подавался во все точки, будут использоваться специальные промежуточные узлы. Такой узел сможет транслировать сигнал ещё на 100-150 км до следующего узла.

Производить такие устройства начнут, как отмечает автор, не ранее следующего года. Планируется, что выпускать их будут в филиале НИИР в Самаре. А вот массовое производство станций начнётся только в 2023 году.

Помимо тропосферных станций, на Крайнем Севере появится новая интернет-магистраль протяжённостью почти 13 тысяч километров. Мурманский завод уже начал производство оптоволоконного кабеля для магистрали "Мурманск-Владивосток" (проект "Полярный экспресс"). Все необходимые работы планируется выполнить до 2026 года.