Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы России

Назван инновационный способ провести интернет в удалённые регионы РоссииНапример, на Крайний Север
По словам автора материала, сейчас заменой спутниковой связи - разработкой технологии тропосферных станций - занимаются сотрудники Научно-исследовательского института радио (НИИР). Подобная технология поможет увеличить скорость передачи данных и позволит передавать сигнал в самые дальние районы.
Сама идея разработки возникла несколько лет назад, а вот к её реализации приступили учёные только в 2021 году. Станция должна располагаться на поверхности Земли, её главный элемент представляет собой параболическую антенну. Также конструкция содержит специальное устройство, управляющее антенной, усилительный модуль и модем. Одна такая конструкция может передавать сигнал на расстояние до 170 км.
Для того чтобы сигнал подавался во все точки, будут использоваться специальные промежуточные узлы. Такой узел сможет транслировать сигнал ещё на 100-150 км до следующего узла.
Производить такие устройства начнут, как отмечает автор, не ранее следующего года. Планируется, что выпускать их будут в филиале НИИР в Самаре. А вот массовое производство станций начнётся только в 2023 году.
Помимо тропосферных станций, на Крайнем Севере появится новая интернет-магистраль протяжённостью почти 13 тысяч километров. Мурманский завод уже начал производство оптоволоконного кабеля для магистрали "Мурманск-Владивосток" (проект "Полярный экспресс"). Все необходимые работы планируется выполнить до 2026 года.