Назван интервал, с которым на Земле происходят крупные изменения

Исследователи выяснили, что большинство крупных геологических событий в истории Земли происходили с интервалом в 27,5 млн лет, пишет «Хайтек». Такая цикличность наблюдалась в течение последних 260 млн лет. Всего учёные проанализировали 89 крупных геологических событий за этот период. К таким событиям отнесли вымирания, колебания уровня моря, крупная вулканическая активность и движение тектонических плит, а также периоды недостатка кислорода в океанах.

Учёные увидели, что большинство событий были сгруппированы в десять временных периодов с интервалом в 27,5 млн. Эта оценка, конечно, не является сверхточной, но достаточно хороша.