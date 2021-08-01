Назван «худший кошмар» для российской ПВО

По словам автора, новейший американский бомбардировщик B-21 станет «худшим кошмаром» для российской системы ПВО. Он утверждает, что самолёт обладает уникальными характеристиками, «большинство из которых никогда не рассекретят». В целом, по мнению обозревателя, бомбардировщик будет представлять угрозу для «какой угодно цели в любой точке мира».

Автор говорит, что даже новые системы С-400 и С-500 не смогут противостоять B-21. Для обнаружения стелс-самолёта российским военным понадобятся более чувствительные радары. Однако таких у России нет. Также автор заявил, что испытания B-21 могут проводиться на системах ПВО, похожих на российские и китайские комплексы.