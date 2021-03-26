Назван «король неба» среди бомбардировщиков

Издание «Лента.ру» приводит цитату из материала: B-2 Spirit является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолётов, когда-либо построенных для использования в военных целях».

Отмечается, что бомбардировщик участвовал в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. При этом обычным для самолёта являются миссии длительностью более 40 часов. Авторы сообщили, что «больше всего пилоты B-2 сосредотачиваются на том, чтобы быть готовыми выполнить манёвр и применить оружие». Дело в том, что именно данные бомбардировщики часто наносят удар первыми.

B-2 Spirit совершил свой первый полёт в июле 1989 года.