Наука и технологии
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Назван «король неба» среди бомбардировщиков
Это американский самолёт
Американское издание National Interest назвало «короля неба» среди бомбардировщиков. Это стратегический малозаметный тяжёлый бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Издание «Лента.ру» приводит цитату из материала: B-2 Spirit является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолётов, когда-либо построенных для использования в военных целях».
Отмечается, что бомбардировщик участвовал в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. При этом обычным для самолёта являются миссии длительностью более 40 часов. Авторы сообщили, что «больше всего пилоты B-2 сосредотачиваются на том, чтобы быть готовыми выполнить манёвр и применить оружие». Дело в том, что именно данные бомбардировщики часто наносят удар первыми.
B-2 Spirit совершил свой первый полёт в июле 1989 года.