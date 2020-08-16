Назван критический недостаток американских истребителей в бою с российским Су-57

Журналисты отметили, что одна из основных особенностей Су-57 — это стелс-технология. Здесь одним из определяющих параметров является эффективная площадь рассеяния (ЭПР) — количественная мера рассеяния электромагнитных волн. Данный показатель связан не только с малозаметностью самого истребителя, но и с тем, с какого расстояния самолёт отслеживается бортовым радаром противника.

Ранее создатель Су-57 говорил, что показатель ЭПР равен 0,3 кв.м. В этом случае российский самолёт недосягаем для бортового радиоэлектронного оборудования американских истребителей пятого поколения на средних дистанциях. Чтобы F-22 смог обнаружить Су-57 в небе, ему придётся войти в зону поражения оружием российского истребителя. А это риск для американского самолёта.