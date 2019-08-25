Назван лучший пулемёт в мире

Эксперты объяснили свой выбор тем, что пулемёт Калашникова лёгкий (примерно 7,5 килограмма), однако надёжный и долговечный. Именно поэтому его можно назвать одним из самых опасных видов оружия в мире.

На второе место эксперты поместили бельгийский пулемёт FN MAG 58, а на третье — немецкий MG3. Кроме того, в пятёрку лучших попали южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

Как отмечает «РИА Новости», данный материал — не первый в National Interest, посвящённый пулемёту Калашникова. Ранее журналисты писали, что это оружие — лучшее, что было создано Калашниковым.

Напомним, пулемёт был принят на вооружение Вооружённых Сил СССР в 1961 году. Его использовали во многих войнах и вооружённых конфликтах второй половины XX века и начала XXI.

Фото: «РИА Новости»