Назван лучший работодатель среди технологических компаний

Всего в списке находятся 500 компаний. Из них лишь семь — российские. Это, в частности, горно-металлургическая компания «Норникель» (36 место), Московская биржа (138 место), «Роснефть» (207 место), Объединённая авиастроительная корпорация (311 место), «Северсталь» (380 место), «Русгидро» (437 место), «Лукойл» (492 место).

Лидером же рейтинга уже третий год подряд становится Alphabet. На втором месте располагается Microsoft, а на третьем — разработчик открытого программного обеспечения Red Hat. Сейчас компанией владеет гигант IBM.