Назван метод, которым Россия может «похоронить» американские авианосцы

Материал в The National Interest даже называется: «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит противокорабельные ракетные засады». Авторы уверены, что новый подход России, который они описали, может «похоронить» американские боевые корабли.

Особой угрозой эксперты считают российские противокорабельные крылатые ракеты П-800 «Оникс». Они, как сообщается, могут уничтожать суда противника на расстоянии до 300 километров. Цель им помогут обнаружить сторожевые корабли, в том числе патрульное судно проекта 22160 «Василий Быков».

Как пояснили авторы материала, идея заключается в том, что батареи «Оникса» «с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов».