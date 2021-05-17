Назван мировой лидер по числу танков

Материал перевела «Российская газета». По информации автора, всего на вооружении различных стран мира находится 73 000 танков. У России насчитывается 13 000 этих боевых машин. При этом отмечается значительная часть танков Т-80 и Т-72 находятся в резерве. Тем не менее, Россия в случае необходимости может развернуть «огромные танковые силы».

На втором месте по числу танков стоит Северная Корея с 6145 машинами. Впрочем, много там устаревшей техники.

На третьем месте оказались США с 6100 танками. Основа американских бронетанковых сил — M1 Abrams третьего поколения.

Далее следуют Индия (4730 танков) и Сирия (3740).