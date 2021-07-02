Назван наиболее вероятный сценарий сброса американской атомной бомбы на Россию

По мнению экспертов, есть большая вероятность того, что Boeing X-37B может «выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России». При этом подлётное время аппарата составит несколько минут. Защититься от такого удара сейчас Россия, скорее всего, не сможет. Стране стоит разместить в космосе спутники для наблюдения за X-37B, а также создать плазменное и лазерное оружие.