Назван наиболее вероятный сценарий сброса американской атомной бомбы на Россию

Наука и технологии
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Назван наиболее вероятный сценарий сброса американской атомной бомбы на РоссиюСША могут использовать для этого секретный космолёт
У США есть секретный космоплан Boeing X-37B, который, по официальной версии, выполняет научные задачи. Эксперты пришли к выводу, что этот аппарат может использоваться для внезапного сброса атомной бомбы на Россию.
Специалисты ссылаются на генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, который заявил, что Boeing X-37B может нести на борту ядерные бомбы. По словам Новикова, в США уже есть шесть кораблей такого типа. Они способны вмещать от трёх до шести боеголовок.
По мнению экспертов, есть большая вероятность того, что Boeing X-37B может «выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России». При этом подлётное время аппарата составит несколько минут. Защититься от такого удара сейчас Россия, скорее всего, не сможет. Стране стоит разместить в космосе спутники для наблюдения за X-37B, а также создать плазменное и лазерное оружие.