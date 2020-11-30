Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

Как пишет «Лента.ру», которая перевела материал, США решили продать Марокко 25 истребителей F-16 Fighting Falcon. Ещё Рабат планирует модернизировать 23 таких же самолёта.

А вот Алжир может купить у России 14 истребителей Су-57. Таким образом он станет первым иностранным покупателем самолётов пятого поколения. На это ему придётся потратить около двух миллиардов долларов.

Журналисты отмечают, что Алжир сейчас — самый верный покупатель российских систем вооружений, не считая некоторых республик бывшего СССР. Поэтому покупка этой страной Су-57 кажется вероятной.