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Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром
Алжир может стать первым иностранным покупателем самолёта пятого поколения
Зарубежные СМИ назвали наиболее вероятного «врага» для истребителя Су-57 в случае, если Алжир купит самолёт. Это будет марокканский F-16 Fighting Falcon американского производства.
Как пишет «Лента.ру», которая перевела материал, США решили продать Марокко 25 истребителей F-16 Fighting Falcon. Ещё Рабат планирует модернизировать 23 таких же самолёта.
А вот Алжир может купить у России 14 истребителей Су-57. Таким образом он станет первым иностранным покупателем самолётов пятого поколения. На это ему придётся потратить около двух миллиардов долларов.
Журналисты отмечают, что Алжир сейчас — самый верный покупатель российских систем вооружений, не считая некоторых республик бывшего СССР. Поэтому покупка этой страной Су-57 кажется вероятной.