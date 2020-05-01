Назван недостаток новых двигателей китайских истребителей

Как пишет издание «Военное обозрение», недавно китайские СМИ сообщили об оснащении серийных истребителей пятого поколения двигателями отечественного производства.

Журналисты объяснили, что тяга нового двигателя, которая составляет примерно 14,9 тонны, требует высоких затрат топлива. Так в сравнении с двигателями АЛ-31Ф, которыми раньше оснащались J-20, общий расход выше на 27%. А на форсаже показатель растёт ещё на 9-10%. При этом тяга двигателей различается на 17%.

То есть топлива расходуется слишком много. Это журналисты назвали серьёзным недостатком. Ведь увеличение расхода топлива, по сути, приводит к снижению боевого радиуса истребителей. А увеличение запасов топлива на борту вызовет ухудшение манёвренности.