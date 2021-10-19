Назван неочевидный симптом рака

Сама икота может быть следствием быстрого приема пищи, большого количества еды, или злоупотреблением алкоголем. Однако порой даже обычная икота может быть сигналом о возникновении рака пищевода, при котором также замечается сильная потеря в весе и трудности с глотанием пищи.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», — заявил Хуссейн Абдех для Daily Express. Врачи призывают обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.

Ранее ученые научились выявлять онкологические заболевания на основе анализов выдоха пациентов с 95% точностью.