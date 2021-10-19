Назван неочевидный симптом рака

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Назван неочевидный симптом ракаИ это обычная икота
Британский доктор Хуссейн Абдех сообщил, что частая икота может быть симптомом онкологических заболеваний.
Сама икота может быть следствием быстрого приема пищи, большого количества еды, или злоупотреблением алкоголем. Однако порой даже обычная икота может быть сигналом о возникновении рака пищевода, при котором также замечается сильная потеря в весе и трудности с глотанием пищи.
«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», — заявил Хуссейн Абдех для Daily Express. Врачи призывают обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.
Ранее ученые научились выявлять онкологические заболевания на основе анализов выдоха пациентов с 95% точностью.