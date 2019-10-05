Назван неожиданный способ избежать старческого слабоумия

Учёные изучали связь между знанием нескольких языков и риском развития деменции. Они исследовали данные 325 монахинь из организации «Сёстры Нотр-Дама» (Sisters of Notre Dame). Эти данные отражали здоровье мозга участниц исследования.

Оказалось, что у тех монахинь, которые говорили на четырёх или более языках, реже развивалась деменция, чем у говоривших лишь на одном языке. В процентах соотношение составило 6 против 31.

«Знание языка — это сложная способность человеческого мозга, и переключение между разными языками требует когнитивной гибкости», — объясняют учёные.

А одним из факторов риска развития деменции, как известно, является отсутствие когнитивной активности.