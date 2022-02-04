Назван один из самых инновационных видов советского оружия

По словам эксперта, торпеда разрушает парадигму подводной войны благодаря способности двигаться со скоростью около 200 узлов. По этому показателю оружие превосходит аналоги.

Торпеда «Шквал» оснащалась реактивным двигателем. Но скорость достигалась не за счёт него. Советские инженеры решили превращать воду в пар, в пузыре которого двигалась «Шквал». Такое решение увеличивало скорость движения торпеды, хоть и снижало её манёвренность. Кроме того, оружие получилось шумным. Зато ракета успевала уничтожить цель до того, как противник успевал отреагировать на её появление.

Как подытожил обозреватель, «Шквал» — это шумное, но эффективное орудие, разрушающее парадигму подводной войны.