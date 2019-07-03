Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России

Эксперты компании провели более чем 8,438 миллиона замеров скорости в первом полугодии 2019 года. В испытании участвовали 1,64 миллиона мобильных устройств россиян. Замеры происходили через приложение Speedtest.

На первое место по скорости мобильного интернета аналитики поместили МегаФон. Средняя скорость скачивания данных по сети оператора превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки — 11,88 Мбит/с.

На втором месте оказался МТС с 16,97 Мбит/с скачивания и 7,93 Мбит/с загрузки. На третьем — Tele 2 (14,67 и 8,02 Мбит/с соответственно), на четвёртом — Билайн (14,51 и 8,06 8,02 Мбит/с).

В пресс-релизе МегаФона сказано, что скорости скачивания данных 26 Мбит/с должно хватить на то, чтобы загрузить фильм «весом» 700 МБ за три минуты.